«Откровенно отвязанные нацисты»: Александр Лукашенко высказался о Координационном совете оппозиции

Александр Лукашенко высказался о Координационном совете, созданном Светланой Тихановской для мирной передачи власти, пишет «БелТА». Он назвал создание совета «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями».

«Это попытка убаюкать власть и особенно силовые структуры: «Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», — заявил Лукашенко.

Вот, что он сказал о людях, вошедших в совет: «В Координационный совет оппозиции вошли бывшие «прикорытники», как они их называют. Там бывшие, там обиженные, которые когда‑то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты». «Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — добавил Лукашенко.

В Координационный совет кроме политиков, юристов и правозащитников вошли Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, председатель ассоциации «Инновационное приборостроение» Людмила Антоновская, детский врач-реаниматолог и кандидат медицинских наук Андрей Витушко, управляющий группы компаний «ИПМ» Павел Данейко и многие другие.