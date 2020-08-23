Диана встречается лицом к лицу с Гепардой в трейлере сиквела «Чудо-женщины»

На DC FanDome представили новый трейлер фильма «Чудо-женщина 1984». Посмотреть его можно на ютьюб-канале Warner Bros. Действие сиквела развернется через 70 лет после событий первой части. По сюжету миллиардер Максвел Лорд отправляет историка Барбару Минерву за артефактом, который должен даровать обладателю безграничное могущество. Но что‑то идет не так, и Минерва под действием артефакта превращается в кровожадную Гепраду, которая начинает охотиться за миллиардером. Чтобы спастись, Лорд обращается за помощью к Диане.

Англоязычный трейлер.

Версия с русским переводом.

Незадолго до начала DC FanDome в сеть попали постеры «Чудо-женщины 1984». А на самом онлайн-мероприятии показали первый трейлер нового «Бэтмена» и тизер режиссерской версии «Лиги справедливости». Что касается последней, картина выйдет на HBO Max в 2021 году и будет состоять из четырех частей — каждая по часу.

«Чудо-женщина 1984» появится в прокате 1 октября 2020 года. Изначально премьера картины была запланирована на 5 июня, но релиз сначала перенесли на 14 августа, а затем на осень. А пока фильм еще не вышел, можно посмотреть что‑нибудь другое, например, фантастический ромком «Зависнуть в Палм-Спрингс» в онлайн-кинотеатре Okko.