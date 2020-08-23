Сценарист и режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз представил на мероприятии DC FanDome первый трейлер картины. Посмотреть его можно на ютьюб-канале Warner Bros.

Мрачный тизер концентрируется на действиях Загадочника, которого сыграл Пол Дано. Также в нем можно увидеть Зои Кравиц в роли Женщины-кошки и Роберта Паттинсона в костюме крылатого мстителя и за рулем Бэтмобиля. Музыкальным сопровождением стала меланхоличная «Something in the Way» группы Nirvana.