Сценарист и режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз представил на мероприятии DC FanDome первый трейлер картины. Посмотреть его можно на ютьюб-канале Warner Bros.
Мрачный тизер концентрируется на действиях Загадочника, которого сыграл Пол Дано. Также в нем можно увидеть Зои Кравиц в роли Женщины-кошки и Роберта Паттинсона в костюме крылатого мстителя и за рулем Бэтмобиля. Музыкальным сопровождением стала меланхоличная «Something in the Way» группы Nirvana.
Незадолго перед началом DC FanDome студия Warner Bros. показала несколько кадров с Паттинсоном в образе Брюса Уэйна.
Во время панели DC FanDome Ривз рассказал, что фильм не будет историей становления героя, как таковой, но расскажет о раннем этапе развития Бэтмена и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочика и Пингвина. По сюжету Бэтмен, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйнов.
В мировой прокат «Бэтмен» выйдет 1 октября 2021 года, в российский — 30 сентября.