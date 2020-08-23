Критики сравнили «The Plan» с творчеством Канье Уэста конца 2000-х, Нолан говорил , что песня превратилась в неотъемлемую часть фильма, а голос Скотта «стал последним кусочком пазла», который съемочная команда собирала целый год.

Американский рэпер Трэвис Скотт выпустил песню «The Plan», которая прозвучит в боевике «Довод» Кристофера Нолана .

На днях Скотт дал интервью GQ, где рассказал о своих будущих проектах, понимании утопии и антиутопии, проблемах расизма и полицейского насилия.

Выход «Довода» намечен на 3 сентября. Здесь можно посмотреть его финальный трейлер.