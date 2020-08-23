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Rachel Luna/Getty Images Трэвис Скотт представил песню «The Plan» — официальный саундтрек к «Доводу» Кристофера Нолана
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Трэвис Скотт представил песню «The Plan» — официальный саундтрек к «Доводу» Кристофера Нолана

Семён Гудошников
Сегодня в 12:10

Американский рэпер Трэвис Скотт выпустил песню «The Plan», которая прозвучит в боевике «Довод» Кристофера Нолана.

Критики сравнили «The Plan» с творчеством Канье Уэста конца 2000-х, Нолан говорил, что песня превратилась в неотъемлемую часть фильма, а голос Скотта «стал последним кусочком пазла», который съемочная команда собирала целый год.

Послушать трек можно в Apple Music, «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», Spotify и на YouTube.

На днях Скотт дал интервью GQ, где рассказал о своих будущих проектах, понимании утопии и антиутопии, проблемах расизма и полицейского насилия.

Выход «Довода» намечен на 3 сентября. Здесь можно посмотреть его финальный трейлер.

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