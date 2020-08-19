Трэвис Скотт записал саундтрек к «Доводу» и попал на обложку GQ

Говоря о фильме Нолана, Скотт краток: «Я даже не могу объяснить это. Вам реально нужно его посмотреть. Это просто огонь».

Скотт включил на встрече с журналистом песню, которая войдет в официальный саундтрек боевика «Довод» Кристофера Нолана . Это первая работа Скотта в кино, по словам Нолана, голос рэпера «стал последним кусочком пазла, который мы собирали целый год». На момент интервью у трека не было официального названия, в рабочих целях его называют «Travis Mix 16».

Американский рэпер Трэвис Скотт попал на обложку сентябрьского номера GQ и по такому случаю дал интервью журналисту издания. Вместе они обсудили будущие проекты музыканта, его понимание утопии и антиутопии, проблемы расизма и полицейского насилия.

На вопрос, что наступит после «Astroworld», рэпер отвечает: «Вы попадете в утопию. Туда мы идем». Некоторые поклонники Скотта решили, что «Utopia» станет названием его нового сольного релиза, однако позже это опровергли представители музыканта.

Под утопией рэпер понимает «место, где мы могли бы сидеть друг напротив друга и не чувствовать себя странно, а понимать, что мы все равны, просто как люди». «У нас есть здания, летающие машины, все, что движется. А как людям нам не нужно ничего, кроме возможности видеть друг друга счастливыми», — говорит Скотт.

Переходя к рассуждениям об антиутопии, он затрагивает проблемы расизма и полицейского насилия в США. «В эти дни быть черным в Америке это как жить в антиутопии. Федеральные штурмовики высадились в городах по всей стране, в то время как протестующие искалечены за то, что выступили против расового неравенства», — отмечает музыкант.

Через некоторое время Скотт показывает журналисту несколько готовящихся проектов, один — секретный — связан с развитием бренда Cactus Jack, другой — совместный альбом с Kid Cudi, для которого, по словам Скотта, сделана уже куча записей. Одну из песен, еще не озаглавленную, музыкант включает в студии. «Я знаю, куда иду/Я знаю, когда придет время», — поет Cudi под спокойный бит.