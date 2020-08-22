Посмотрите финальный трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. выпустила финальный трейлер многострадального фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 3 сентября (в избранных кинотеатрах его покажут на несколько дней раньше).
«Довод» — научно-фантастический триллер о спасении героями всего мира от Третьей мировой войны, на пороге которой он оказался. Причем во вселенной фильма страны уже находятся в состоянии новой холодной войны, к тому же, квантовой.
Сценарий написал Кристофер Нолан (также режиссер и продюсер фильма). Ранее он признался, что считает «Довод» своим самым амбициозным проектом — «многожанровым фильмом с серьезным актерским составом, который снимается в семи странах на фоне масштабных декораций».
Роли в «Доводе» исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана и Аарон Тейлор-Джонсон.
Западные критики уже посмотрели фильм, и он им не очень понравился (здесь собраны выдержки рецензий критиков из популярных изданий). Нолану вменяют чрезмерную серьезность и отсутствие даже намека на самоиронию, неоправданный пафос, невнятный сюжет и внутреннюю пустоту, скрывающуюся за красивой картинкой и спецэффектами. Почти все сходятся во мнении, что идти на него в кино, особенно во время пандемии, смысла нет. Ну а дома можно посмотреть что‑то еще, например, ностальгический мультфильм «Скуби-Ду» в онлайн-кинотеатре Okko.