Посмотрите финальный трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. выпустила финальный трейлер многострадального фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 3 сентября (в избранных кинотеатрах его покажут на несколько дней раньше).

«Довод» — научно-фантастический триллер о спасении героями всего мира от Третьей мировой войны, на пороге которой он оказался. Причем во вселенной фильма страны уже находятся в состоянии новой холодной войны, к тому же, квантовой.