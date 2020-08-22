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Канье Уэст опубликовал постер президентской кампании. На нем Анна Винтур и Кирстен Данст

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:52

Рэпер Канье Уэст опубликовал в твиттере постер своей президентской кампании. На нем оказались изображены главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур и актриса Кирстен Данст.

Обе знаменитости заявили, что не давали Уэсту согласия на использование своих фото. Представитель Винтур отметил, что журналистка поддерживает на выборах демократов. Данст же разместила в твиттере пост со словами «Какой посыл у постера и почему я тоже здесь?».

Помимо Данст и Винтур, на постере изображены полуфиналист шоу America’s Got Talent Майк Юнг, модель из южноафриканской рекламы Gilette, медики и строители со стоковых платформ. Слоган кампании Kanye Vision 2020 отсылает к логотипу культового скейтерского бренда Vision Street Wear.

Канье Уэст объявил о том, что хочет баллотироваться в президенты США в начале июля. О подробностях его предвыборной кампании можно узнать здесь.

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