The Killers выпустили новый альбом «Imploding the Mirage»

Американская рок-группа The Killers выпустила свой шестой студийный альбом — «Imploding the Mirage». Он должен был выйти еще 29 мая, но музыканты перенесли релиз, «чтобы доработать пластинку».

The Killers выступят на московском фестивале Park Live 17 июля 2021 года. Они должны были стать одними из хедлайнеров в этом году, но фестиваль перенесли на следующее лето из‑за пандемии коронавируса. Организаторы пообещали оставить тот же лайнап (My Chemical Romance, например, уже подтвердили свое участие).