The Killers выпустили новый альбом «Imploding the Mirage»

Американская рок-группа The Killers выпустила свой шестой студийный альбом — «Imploding the Mirage». Он должен был выйти еще 29 мая, но музыканты перенесли релиз, «чтобы доработать пластинку».
В альбом вошли десять треков, включая совместные работы с Линдси Бакингемом из Fleetwood Mac, Адамом Грундусиелем из The War on Drugs, Блейком Миллзом и другими музыкантами. Некоторые синглы с «Imploding the Mirage» The Killers выпустили ранее: «Caution», «Fire in Bone», «My Own Soul’s Warning» (даже с двумя клипами)) и «Dying Breed».
The Killers выступят на московском фестивале Park Live 17 июля 2021 года. Они должны были стать одними из хедлайнеров в этом году, но фестиваль перенесли на следующее лето из‑за пандемии коронавируса. Организаторы пообещали оставить тот же лайнап (My Chemical Romance, например, уже подтвердили свое участие).