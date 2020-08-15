«Dying Breed»: послушайте самую романтичную песню The Killers

Американская рок-группа The Killers выпустила видео-визуалайзер к синглу «Dying Breed» со своего грядущего альбома «Imploding the Mirage», который должен выйти уже через неделю, 21 августа.
«Мне нравится думать о том, чего мы с женой достигли и куда двигаемся дальше. Главный вопрос песни — могут ли двое стать единым целым? Знаю, это старомодно, но такова моя жизнь. Это, пожалуй, самая романтичная песня из тех, что я когда‑либо писал», — признался фронтмен группы Брендан Флауэрс. Он также поблагодарил свою жену за то, что она всегда поддерживала его.
The Killers выступят на московском фестивале Park Live 17 июля 2021 года. Они должны были стать одними из хедлайнеров в этом году, но фестиваль перенесли на следующее лето из‑за пандемии коронавируса. Организаторы пообещали оставить тот же лайнап (My Chemical Romance, например, уже подтвердили свое участие).