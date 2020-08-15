«Dying Breed»: послушайте самую романтичную песню The Killers

Американская рок-группа The Killers выпустила видео-визуалайзер к синглу «Dying Breed» со своего грядущего альбома «Imploding the Mirage», который должен выйти уже через неделю, 21 августа.

«Мне нравится думать о том, чего мы с женой достигли и куда двигаемся дальше. Главный вопрос песни — могут ли двое стать единым целым? Знаю, это старомодно, но такова моя жизнь. Это, пожалуй, самая романтичная песня из тех, что я когда‑либо писал», — признался фронтмен группы Брендан Флауэрс. Он также поблагодарил свою жену за то, что она всегда поддерживала его.