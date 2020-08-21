AFP: ночью из Германии в Омск прилетит медицинский самолет для Навального

Из Германии в Омск этой ночью прилетит медицинский самолет для госпитализированного оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил AFP.

Самолет отправит фонд Cinema for peace. В 2018 году этот же фонд помогал доставить в Германию издателя «Медиазоны» и участника панк-рок группы Pussy Riot Петра Верзилова, у которого так же, как и у Навального, подозревали отравление.

«Мы находимся на связи с властями и надеемся, что все разрешения на транспортировку и медицинское заключение для пациента в коме будут предоставлены сегодня вечером», — сказал основатель фонда Джейк Бизилдж.

Навального готова принять берлинская клиника «Шарите», отметили в Cinema for peace. В этом же госпитале проходил лечение Верзилов.

Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП № 1). Политик летел из Томска в Москву, но в полете ему резко стало плохо, в результате чего самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Подробности о его состоянии можно прочитать здесь.