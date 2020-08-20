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В Беларуси завели уголовное дело по статье о захвате власти

Анастасия Цой
Сегодня в 14:39

В Беларуси завели уголовное дело по статье о захвате власти из‑за создания и деятельности Координационного совета оппозиции. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». — Прим. ред.)», — заявил генеральный прокурор Александр Конюк. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее Александр Лукашенко назвал создание совета «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями» и пообещал принять меры, чтобы «остудить горячие головы».

Координационный совет создала соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская. В него вошли 35 человек: кроме политиков, юристов и правозащитников это нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич, председатель ассоциации «Инновационное приборостроение» Людмила Антоновская, детский врач-реаниматолог и кандидат медицинских наук Андрей Витушко, управляющий группы компаний «ИПМ» Павел Данейко и многие другие. Вчера оппозиция избрала президиум совета.

Своими целями совет назвал проведение новых выборов президента и мирную передачу власти.

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