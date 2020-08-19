ТАСС: блогер Пыж, обвиняемый по делу о гостайне, вывез в Украину секретные данные о московском метро

Уголовное дело в отношении видеоблогера Андрея Пыжа с ютьюб-канала Urbanturizm связано с перевозкой им в Украину секретной информации о московском метро и «подземных транспортных сооружениях». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сведения, «связанные с линиями метрополитена в Москве и подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения», которые Пыж вывез в Украину, относятся к гостайне и охраняются российским законом.

Блогер вывез документы с секретной информацией на флеш-накопителях, говорится в деле Пыжа. В Украине он собирался использовать их для съемок блога на ютьюбе. Торговать ей, по словам адвоката Пыжа Алексея Хальзова, он не собирался.

Издание Baza ранее сообщало, что Пыжа могли задержать из‑за сбора блогером информации о метро-2 — сети подземных путей в Москве, которую многие считают городской легендой.

Пыж частично признал вину. Уточнялось, что его делом занимаются сразу 12 следователей, группу возглавляет замначальника московского управления ФСБ Максим Вешкин, несколько лет назад расследовавший дела об экстремизме националиста Дмитрия Демушкина и публициста Бориса Стомахина.

Об аресте Пыжа стало известно 12 августа. Блогер, по сообщениям его друзей, исчез 5 августа, а постановление о его аресте было датировано 6 августа. Член московской ОНК Марина Литвинович рассказала, что встретила блогера в СИЗО «Лефортово». Она сообщила, что у Пыжа нет передач, одежды и нормальной еды.

Пыжа обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, и распространении этой тайны с перемещением ее носителей за рубеж (пункт «д» части 2 статьи 283.1 УК РФ). По этой статье блогер может получить от трех до восьми лет колонии.

Пыж, также известный как Андрей МШ, снимает видео на заброшенных и промышленных объектах для своего канала Urbanturizm, увлекается сталкеризмом. К примеру, блогер ездил на строящуюся атомную станцию в Ленинградской области, проникал в реактор Горьковской атомной котельной, снимал на радиолокационной станции в Оленегорске.