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Суд в Москве арестовал блогера Андрея Пыжа по делу о гостайне. Ему грозит до 8 лет колонии

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:13

Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном доступе к государственной тайне. Подробности дела на сайте суда не приводятся, однако ТАСС и Baza уточняют, что речь идет о блогере с канала Urbanturizm с 783 тыс. подписчиков, известного также как Андрей МШ.

Пыж, известный своими репортажами с заброшенных объектов, по сообщениям его друзей, исчез 5 августа, а постановление об аресте датировано 6 августа. Его адвокат Алексей Хальзов заявил, что не может рассказать подробностей дела, поскольку дал подписку о неразглашении. Он отметил, что арест Пыжа не связан с его публикациями на канале.

При этом член московской ОНК Марина Литвинович рассказала, что встретила Пыжа в СИЗО «Лефортово». Он сказал ей, что находится под арестом больше недели. Литвинович уточнила, что задержание Пыжа было «жестким, но его не били».

«Адвокат по назначению не известил ни маму, ни девушку Пыжа о его аресте, поэтому все это время он провел в безвестности. У него нет передач, нет одежды, нет нормальной еды», — отметила Литвинович.

Пыжа обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, и распространении этой тайны с перемещением ее носителей за рубеж (пункт «д» второй части статьи 283.1 УК РФ). По этой статье блогер может получить от трех до восьми лет колонии.

Блогер снимает видео с заброшенных и промышленных объектов, увлекается сталкеризмом. К примеру, Пыж ездил на строящуюся атомную станцию в Ленинградской области, проникал в реактор Горьковской атомной котельной, снимал на радиолокационной станции в Оленегорске. В 2016 году суд оштрафовал его на 75  тыс. рублей за незаконное проникновение в коллектор отвода реки Дачная в реку Красненькая. Позже решение отменили, а дело прекратили.

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