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Млечный Путь может скрывать десятки тысяч обитаемых планет

Илья Голубев
Сегодня в 15:41

Итальянский и швейцарский астрономы рассчитали, что наша родная Галактика Млечный Путь скрывает десятки тысяч обитаемых планет, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи считают, что люди в ближайшие десятилетия смогут открыть минимум одну из них. После такого открытия можно быть уверенными на 95% в выводе насчет десятков тысяч обитаемых миров.

Амедео Бальби и Клаудио Гримальди подготовили несколько сценариев на основе уже имеющихся данных об экзопланетах и прогнозов о перспективах исследования космоса человечеством в ближайшем будущем.

Получилось, что отсутствие обитаемых планет в радиусе 100 световых лет от Земли (что ничтожно мало по меркам Галактики) не должно лишать нас надежд на открытие внеземной жизни. При этом астрономы даже не стали учитывать тот факт, что некоторые космические объекты (например, кометы) могут переносить жизнь из одной звездной системы в другую. Они утверждают, что в таком случае «плотность населения» галактики будет еще выше.

В июне британские ученые подсчитали, что в нашей галактике может существовать 36 разумных цивилизаций, а Минобороны США недавно анонсировало создание подразделения по поиску внеземной жизни (после официальной публикации нескольких видео, зарегистрировавших НЛО).

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