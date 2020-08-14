Минобороны США снова будет искать НЛО

Министерство обороны США создаст специальный отряд для расследования встреч американских летчиков с неопознанными летающими объектами (НЛО), пишет CNN со ссылкой на источники.

Курировать команду будет замминистра обороны Дэвид Норквист, о ее формировании сообщат уже в ближайшие дни. Инициаторами выступили члены Конгресса и сотрудники Пентагона, обеспокоенные появлением НЛО над американскими военными базами. Уточняется, что это не первая подобная программа (предыдущие не увенчались успехом).

«Если честно, гораздо лучше будет, если окажется, что это нечто с других планет, чем факт, что мы наблюдали какой‑то технологический провал между нами и Китаем или Россией, или другим потенциальным противником», — считает исполняющий обязанности председателя Специального комитета сената по разведке Марк Рубио.

Уточняется, что первые видео с НЛО. по-настоящему заинтересовавшие власти США, были опубликованы в декабре 2017 — марте 2018 года частной компанией To the Stars, основанной бывшим участником группы Blink-182 Томом ДеЛонгом. В конце апреля Пентагон выпустил сразу три видео случайных встреч американских летчиков с НЛО — а в июле в ведомстве пообещали обнародовать новые свидетельства существования разумной внеземной жизни.