Ученые: в нашей галактике может существовать более 30 разумных цивилизаций

В нашей галактике может существовать как минимум 36 разумных цивилизации, помимо земной. К таким выводам пришла группа астрономов из Ноттингемского университета в Великобритании, пишет Forbes со ссылкой на статью в The Astrophysical Journal.

Исследователи применили новый метод для подсчета вероятности существования разумной жизни вне Солнечной системы. Они исходили из предположения, что разумная жизнь на других планетах формируется с той же скоростью, что и на Земле, то есть до достижения технологического уровня, ей потребуется примерно 4,5 млрд лет. Еще два фактора, которые ученые взяли в расчет, это наличие на других планетах металлов, подобных земным, и нахождение планет в обитаемой зоне.

В Млечном пути приблизительно 100-400 млрд звезд и примерно по одной экзопланете на каждую из них. Учитывая это, британские астрономы пришли к выводу, что в нашей галактике должно быть как минимум 36 разумных технических цивилизаций. Однако расстояние между ними составляет в среднем 17 тыс. световых лет, поэтому их обнаружение или связь с одной из них, на данный момент невозможны.

Forbes отмечает, что оценка исследователей основана на очень позитивном взгляде на возможность возникновения жизни и может содержать целый диапазон ошибок. Быть может существует очень много инопланетных цивилизаций, а может — мы одни во вселенной, заключает издание.

Ученые давно пытаются найти следы других цивилизаций, но пока — безуспешно. Им в поиске может помочь китайский телескоп FAST, который начнет работать в сентябре. К тому же команда проекта заявляла, что у них уже есть несколько кандидатов на сигналы внеземных существ.