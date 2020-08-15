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В Башкирии задержали более 20 защитников горы Куштау

Илья Голубев
Сегодня в 16:56

В Башкирии арестовали более 20 человек, протестовавших против добычи известняка на шихане (одиночном холме или сопке. — Прим. ред.) Куштау. Причина их задержания неизвестна, адвоката к ним не пустили, сообщает «Интерфакс».

Противники разработки месторождения известняка проводили акции, одновременно с ними Башкирская содовая компания (которая занимается разработкой) устроила 15 августа «согласованный флешмоб» в свою поддержку. При этом накануне лагерь эко-активистов и защитников Куштау разгромили росгвардейцы, применившие светшумовые гранаты и газ для разгона протестующих.

Ранее Гринпис сообщал, что «Башсода» получила разрешение на добычу известняка на Куштау незаконно, потому что лесные массивы на шихане, согласно Лесному кодексу, нельзя вырубать.

Как сообщают экоактивисты, добыча полезных ископаемых на Куштау приведет к полному уничтожению шихана, как это уже случилось с горой Шахтау. Также будет нарушена среда редких и исчезающих видов.

Тысячи противников уничтожения Куштау несколько дней выходили на протестные акции, подвергались нападениям провокаторов и арестам.

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