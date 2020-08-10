Тысячи человек вышли на акцию в защиту горы Куштау. На активистов напали провокаторы

Около трех тысяч человек собрались 9 августа на акции в защиту шихана (одиночного холма, выделяющегося на рельефе) Куштау. Они выступали против добычи известняка на горе, пишет «Новая газета».

Башкирская содовая компания собирается добывать на шихане полезные ископаемые. Акстивисты считают, что это противозаконно, а вырубка леса и добыча известняка могут привести у уничтожению шихана.

Демонстранты развернули флаги Башкортостана и скандировали лозунги «Куштау, живи», «Руки прочь от Куштау» и «Куштау наш». По словам участника акции, около 14 автомобилей с активистами приехали отстаивать шихан из Баймакского района.

Как пишут местные издания, активисты, пришедшие отстаивать гору, устроили флешмоб и выстроились в огромную цепочку, начала которой «даже не было видно».

В ночь с 9 на 10 августа на защитников Куштау напали порядка 70 сотрудников ЧОП и 300 «молодых спортсменов в масках и белых повязках». В лагере, по информации SotaVision, в тот момент было 17 человек, четыре из которых женщины, однако к ним быстро приехали на помощь другие активисты.