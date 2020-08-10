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Тысячи человек вышли на акцию в защиту горы Куштау. На активистов напали провокаторы

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:10

Около трех тысяч человек собрались 9 августа на акции в защиту шихана (одиночного холма, выделяющегося на рельефе) Куштау. Они выступали против добычи известняка на горе, пишет «Новая газета».

Башкирская содовая компания собирается добывать на шихане полезные ископаемые. Акстивисты считают, что это противозаконно, а вырубка леса и добыча известняка могут привести у уничтожению шихана.

Демонстранты развернули флаги Башкортостана и скандировали лозунги «Куштау, живи», «Руки прочь от Куштау» и «Куштау наш». По словам участника акции, около 14 автомобилей с активистами приехали отстаивать шихан из Баймакского района.

Как пишут местные издания, активисты, пришедшие отстаивать гору, устроили флешмоб и выстроились в огромную цепочку, начала которой «даже не было видно».

В ночь с 9 на 10 августа на защитников Куштау напали порядка 70 сотрудников ЧОП и 300 «молодых спортсменов в масках и белых повязках». В лагере, по информации SotaVision, в тот момент было 17 человек, четыре из которых женщины, однако к ним быстро приехали на помощь другие активисты.

Столкновение между защитниками и нападавшими, которых активисты назвали провокаторами Башкирской содовой компании, длилось несколько часов — до утра, когда сотрудники ЧОПа и «спортсмены» все-таки уехали. Уточняется, что полицейские, которые присутствовали при этом, долго не реагировали на провокаторов, и «оттащили» их, только когда их «пристыдили» активисты.

Нескольким защитникам Шихана сломали руки, а сотрудники ЧОПа использовали баллончики с газом. Также сообщается, что среди нападавших были несовершеннолетние.

В ответ на акцию по защите шихана «Башсода» провела ответный митинг: рабочие компании вышли на «акцию в защиту своего предприятия» и потребовали «не препятствовать геологоразведке на месторождении».

«Ради чего избивали сегодня наших работников, которые готовили площадку для работы на Куштау? <…> У этих людей есть одна цель — остановить наше предприятие, остановить 1300 предприятий-потребителей соды по всей стране, оставить без работы десятки тысяч человек, работающих на БСК, в «Сырьевой компании», на цементном производстве и на смежных предприятиях. <…> Они хотят уничтожить нашу промышленность!» — заявил, в частности, генеральный директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов.

В группе «Сохраним шиханы Торатау, Юрактау и Куштау!» в «ВКонтакте» говорилось, что по состоянию на 3 часа дня по московскому времени рабочие уехали. «Выкопали залитый столб с паспортом объекта, убрали шлагбаум, свернули всю технику. В Стерлитамаке замечены автозаки. Ждем развития событий», — написано в сообществе.

6 августа полицейские и сотрудники ОМОНа задержали семерых экоактивистов, которые препятствовали вырубке леса на Куштау. Их обвинили в самоуправстве и неповиновении полиции.

Ранее Гринпис сообщал, что «Башсода» получила разрешение на добычу известняка на Куштау незаконно, потому что лесные массивы на шихане, согласно Лесному кодексу, нельзя вырубать.

Как сообщают экоактивисты, добыча полезных ископаемых на Куштау приведет к полному уничтожению шихана, как это уже случилось с горой Шахтау. Также будет нарушена среда редких и исчезающих видов.

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