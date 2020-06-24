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Nothing But Thieves назвали дату выхода нового альбома и выпустили сингл с него

Илья Голубев
Сегодня в 18:28

Британская рок-группа Nothing But Thieves объявила дату выхода своего нового альбома «Moral Panic» (23 октября этого года) и выпустила лирик-видео к синглу «Real Love Song» с него.

«Песни обычно идеализируют или «голливудизируют» [любовь]. «Real Love Song» — попытка написать песню о любви с точки зрения уязвимости. Она о темной стороне любви, болезненной и неполноценной. Эта любовь либо утрачена, либо так и не получена», — рассказали музыканты о сингле.

Этот альбом станет первым релизом группы с 2018 года, когда у нее вышел мини-альбом «What Did You Think When You Made Me This Way». Последний на данный момент полноформатный альбом — «Broken Machine» — Nothing But Thieves выпустили в 2017.

В этом мае музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников поговорил с Nothing But Thieves о грядущем альбоме, а в прошлом октябре группа приняла участие в нашей программе «Узнать за 10 секунд».

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