Nothing But Thieves назвали дату выхода нового альбома и выпустили сингл с него

Британская рок-группа Nothing But Thieves объявила дату выхода своего нового альбома «Moral Panic» (23 октября этого года) и выпустила лирик-видео к синглу «Real Love Song» с него.

«Песни обычно идеализируют или «голливудизируют» [любовь]. «Real Love Song» — попытка написать песню о любви с точки зрения уязвимости. Она о темной стороне любви, болезненной и неполноценной. Эта любовь либо утрачена, либо так и не получена», — рассказали музыканты о сингле.