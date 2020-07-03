Суд отменил оправдательный приговор мужчине по делу о насилии над полуторагодовалой дочерью

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери. Об этом пишет «Интерфакс».

Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение, заявил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Ранее суд не нашел в действиях Сергея Кукушкина (так зовут обвиняемого) состава преступления, посчитав, что он травмировал дочь случайно: мужчина якобы не аккуратно поменял подгузник и провел гигиенические процедуры. Позже на одном из заседаний суда Кукушкин признался, что «просто психанул» после ссоры с женой. Несмотря на это и на заключение экспертов о том, что травмы ребенка не могли быть случайны, суд оправдал мужчину.

После оправдательного приговора в твиттере появились хештеги #казаньпосадилапедофила и #зверявтюрьму под постами с критикой решения суда. Также на Change.org появилась петиция с требованием наказать мужчину. На момент публикации новости ее подписали почти 19 тыс. человек.