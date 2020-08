Увлекательная жизнь безумного города в анимационном клипе «Model Village» от Idles

Группа Idles появилась в Бристоле в 2009 году, а свой дебютный альбом — «Brutalism» — выпустила только в 2017-м. Спустя год вышла вторая пластинка группы — «Joy as an Act of Resistance», которая провозгласила идеи прямолинейного и грубого позитива. От этих идей музыканты, впрочем, начали понемногу отдаляться, что проявилось, например, в двух первых синглах с «Ultra Mono» — «Hymn» и «Grounds».