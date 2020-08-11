перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Евросоюз дал оценку выборам в Беларуси и пригрозил санкциями 23:48
Увлекательная жизнь безумного города в анимационном клипе «Model Village» от Idles 23:44
Apple заключила эксклюзивный контракт со студией Мартина Скорсезе 22:46
Google создаст систему оповещения о землетрясениях. Она будет работать на Android-устройствах 22:34
Griff/YouTube Зеркала на пустынных британских пляжах в клипе «Say It Again» от Griff
Зеркала на пустынных британских пляжах в клипе «Say It Again» от Griff 21:48
Белорусская милиция освободила спецкора «Медузы» Максима Солопова 21:07
Российская вакцина от коронавируса, выставка картин Цоя и другие новости дня 20:55 Дайджест
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира 20:41
В сети появился трейлер документального фильма «Вам не убить Дэвида Аркетта» 20:03
Макс Корж призвал белорусов остановить протесты на один день 19:42
beneemusic/Instagram Послушайте милый сингл об улитках «Snail» от Бэни
Послушайте милый сингл об улитках «Snail» от Бэни 18:49
Фестиваль документального кино «Докер» пройдет в Москве в конце августа 18:43
Перформансы, Ленин и розовый телевизор: в Музее Москвы открылась выставка проектной школы «Каскад» 18:19
«Восстание масс» и «Как изменить жизнь за 4 недели»: что читали в Беларуси этим летом 17:47
SpaceX построит курорт у своего космодрома в Техасе 17:31
Shark Week / Twitter Майк Тайсон волновался из‑за боя с Роем Джонсом. Чтобы побороть страх, он спустился к акулам
Майк Тайсон волновался из‑за боя с Роем Джонсом. Чтобы побороть страх, он спустился к акулам 17:28
«Макдоналдс» подаст в суд на бывшего гендиректора. Его обвиняют в сексе с подчиненными 17:26
Котельную ТЭЦ Трехгорной мануфактуры снесут. На ее месте построят два небоскреба 17:00
В Индонезии вулкан уже три дня выбрасывает столбы пепла высотой несколько километров 16:21
Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда в Боткинскую больницу. У актера инсульт Обновлено в 16:16
Отключить рекламу

Увлекательная жизнь безумного города в анимационном клипе «Model Village» от Idles

Илья Голубев
Вчера в 23:44

Британская панк-группа Idles выпустила анимационный клип к синглу «Model Village» со своего грядущего альбома «Ultra Mono», релиз которого запланирован на 25 сентября.

«Я ненавидел взрослеть в городе, точнее, городке, точнее даже аквариуме. Я свалил оттуда сразу, как только смог, осознав, что аквариума-то и не существовало… Только рыба, и она везде <…> Первую часть [клипа] мы пытались сделать так близко к тексту, насколько это возможно, создать целый мир, а затем во второй части… Они летят на Луну», — рассказал о сингле и клипе фронтмен Idles Джо Талбот.

Группа Idles появилась в Бристоле в 2009 году, а свой дебютный альбом — «Brutalism» — выпустила только в 2017-м. Спустя год вышла вторая пластинка группы — «Joy as an Act of Resistance», которая провозгласила идеи прямолинейного и грубого позитива. От этих идей музыканты, впрочем, начали понемногу отдаляться, что проявилось, например, в двух первых синглах с «Ultra Mono» — «Hymn» и «Grounds».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить