Увлекательная жизнь безумного города в анимационном клипе «Model Village» от Idles

Британская панк-группа Idles выпустила анимационный клип к синглу «Model Village» со своего грядущего альбома «Ultra Mono», релиз которого запланирован на 25 сентября.

«Я ненавидел взрослеть в городе, точнее, городке, точнее даже аквариуме. Я свалил оттуда сразу, как только смог, осознав, что аквариума-то и не существовало… Только рыба, и она везде <…> Первую часть [клипа] мы пытались сделать так близко к тексту, насколько это возможно, создать целый мир, а затем во второй части… Они летят на Луну», — рассказал о сингле и клипе фронтмен Idles Джо Талбот.