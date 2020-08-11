Apple заключила эксклюзивный контракт со студией Мартина Скорсезе

Компания Apple заключила договор со студией режиссера Мартина Скорсезе Sikelia Productions. По контракту, сервис Apple TV+ первым будет претендовать на покупку всех проектов студии, сообщает Variety.

Скорсезе заключил многолетний контракт с Apple после того, как та согласилась дать ему 180 млн долларов, чтобы он закончил свой фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро. Съемки начнутся уже в феврале 2021 года.

Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах (под эгидой Paramount Pictures) и в стриминговом сервисе Apple TV+, при этом его производством занимается студия ДиКаприо Appian Way Productions, с которой Apple также заключила эксклюзивный контракт всего неделю назад.

Многострадальные «Убийцы цветочной луны», благодаря которым и произошло сближение Скорсезе и Apple, находятся в производстве много лет. Сначала ими занималась Paramount, но бюджет вырос так сильно, что руководство студии предложило режиссеру найти источники дополнительного финансирования. Сам фильм основан на одноименной книге Дэвида Гранна о расследовании в американской Оклахоме 1920-х годов агентами ФБР убийств в племени индейцев осейджи, на чьей земле обнаружили нефтяные залежи нефти.