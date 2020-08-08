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Мартин Скорсезе приступит к съемкам «Убийцы цветочной луны» в феврале 2021 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:04

Американский режиссер Мартин Скорсезе приступит к съемкам своей новой картины — криминальной драмы «Убийцы цветочной луны» — в феврале 2021 года, сообщил IndieWire.

Изначально производство фильма должно было начаться в мае 2020 года, однако из‑за пандемии съемки пришлось отложить на неопределенный срок. Теперь кинокомпания Osage Nation готовится к 16 неделям съемок в Оклахоме в начале следующего года.

Фильм основан на документальной книге Дэвида Гранна, изданной в 2017 году и рассказывающей об убийстве нескольких людей в 1920-х годах после того, как они обнаружили нефть на своей земле. Убийства привлекли внимание только что сформированного ФБР, чье расследование раскрыло зловещий заговор.

В картине впервые с 1996 года вместе снимутся любимые актеры Скорсезе — Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Кто еще будет играть в фильме, пока неизвестно. Сценарий подготовит Гранн вместе с Эриком Ротом. Оператором выступит Родриго Прието, известный по работе над «Фридой», «Ирландцем», «Операцией «Арго»» и «Волком с Уолл-стрит».

Производством и дистрибьюцией ленты займутся продюсерская компания ДиКаприо Appian Way Productions и Apple, которая выделила на фильм 200 млн долларов.

Мартин Скорсезе также снимет документальный фильм о фронтмене панк-группы New York Dolls Дэвиде Йохансене. Над ним он будет работать вместе с Дейвом Тедески.

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