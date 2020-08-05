«Ничего не помню»: Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов в суде не признал вину в ДТП, повлекшем за собой смерть человека, разбирательство по его делу началось 5 августа в Пресненском суде Москвы. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — заявил Ефремов в ответ на слова прокурора о том, что актер «проявил преступную небрежность», когда превысил установленный лимит скорости на 25 километров в час.

В суде также взял слово сотрудник ДПС, находившийся на месте аварии. Он рассказал, что Ефремов был в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его крови нашли «1,05 или 1,25 промилле алкоголя».

«Ефремов ходил по проезжей части, а Захаров (погибший. — Прим. ред.) был зажат в автомобиле. Я осмотрел место ДТП, вызвал МЧС и скорую помощь, предпринял меры, чтобы наладить движение. <…> Были признаки состояния опьянения — запах алкоголя, неустойчивая походка, соответствующее поведение. <…> Он дал согласие на медицинское освидетельствование», — рассказал полицейский.

Ранее актер уже отказывался признать свою вину в аварии, хотя изначально считал себя виновным. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал это так: «Ефремов вправе признать вину и отказаться от нее по тысяче раз в день. Это его процессуальное право». Он добавил, что у него есть доказательства невиновности подзащитного.

Ефремов попал в аварию 8 июня. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. На актера завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.