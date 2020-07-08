Режиссер Мартин Скорсезе снимет документальный фильм о фронтмене панк-группы New York Dolls Дэвиде Йохансене. Об этом сообщил NME со ссылкой на Showtime Documentary Films.

По информации издания, Скорсезе будет работать над фильмом совместно с Дейвом Тедески. Ранее режиссеры уже сотрудничали на съемках документальных фильмов, посвященных Бобу Дилану и группе The Rolling Stones.

Как сообщает журнал Rolling Stone, новый фильм расскажет о том, как Йохансен рос, как переехал в Нью-Йорк в конце 1960-х годов и как работал в 1980-х.

«Я знал Дэвида Йохансена на протяжении десятилетий, и его музыка была неким краеугольным камнем с тех самых пор, когда я впервые услышал New York Dolls, когда работал над фильмом «Злые улицы», — сказал Скорсезе.

По словам режиссера, он часто видит Йохансена на сцене и успел узнать всю глубину его музыкального вдохновения. «Это так необычайно — видеть эволюцию его жизни и его музыкального таланта», — добавил Скорсезе.

Фильм включит в себя кадры с живого выступления музыканта в кафе «Карлайл» в Нью-Йорке, снятые до пандемии коронавируса. Когда работа над фильмом будет окончена, не сообщается.