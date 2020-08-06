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Амели Ленс, Нина Кравиц и Dixon составят плейлисты для Spotify

Юлия Онодэра
Вчера в 23:32

Всемирно известные диджеи составят свои плейлисты для Spotify. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе стримингового сервиса.

Любимую музыку представят Амели Ленс, Нина Кравиц, Dixon, Карл Кокс, Эллен Алиен, Герд Янсон, Хани Дижон, Келли Ли Оуэнс, Марсель Деттман, Aluna, Black Coffee, DJ Boring, GreenVelvet, Jayda G, Jennifer Cardini, Kamma&Masalo, MK, Pan-Pot, Sherelle, Shy FX и Todd Terry.

Плейлисты войдут в серию под названием «Track IDs», которую можно будет найти в разделе танцевальной и электронной музыки. Списки композиций будут обновляться еженедельно.

Как призналась Нина Кравиц, ее плейлист будет состоять из песен, которые она слушала летом 2020 года, и ее собственных работ. А Амели Ленс собрала треки, которые играет сама для разных аудиторий.

«С нашим предложением поклонники такой музыки смогут не только глубже узнать этот многообразный и культурно значимый жанр, но и открыть для себя новых представителей этого стиля», — отметил музыкальный директор Spotify в Германии Маик Паллаш.

Spotify запустился в России 15 июля. «Афиша Daily» подробно рассказывала о сервисе, а также о его полезных, но не самых очевидных функциях.

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