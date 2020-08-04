Посещаемость кинотеатров после карантина упала на 90%

После открытия кинотеатров их посещаемость упала на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова президента сети кинотеатров «Каро» Ольги Зиняковой.

По данным гендиректора Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексея Васясина, посещаемость кинотеатров в первый уик-энд после карантина оказалась в пять раз ниже по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Васясин связал это с неосведомленностью зрителей о дате открытия кинотеатров, скудным репертуаром и ограничительными мерами, которые все еще действуют.

Зинякова же утверждает, что уик-энд прошел «в рамках ожиданий». Зрителям представили десять новых картин (те, что вышли в прокат перед самым карантином, вероятно, все уже посмотрели онлайн).

Кинотеатры открылись для зрителей 1 августа, до этого они пять месяцев были на карантине. О том, как индустрия готовилась к офлайн-прокату, можно прочитать здесь.