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За несоблюдение масочного режима в транспорте москвичей оштрафовали на 210 млн рублей

Семён Гудошников
Сегодня в 16:02

Всего за время масочного режима пассажиров в Москве оштрафовали на 210 млн рублей, заявил в эфире канала «Россия 24» (ВГТРК) заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов. Его слова цитирует «Интерфакс».

«С момента ввода масочно-перчаточного режима во всем общественном транспорте осуществляются рейды, они проводятся выборочно в вестибюлях, на станциях метрополитена, а также в наземном пассажирском транспорте», — сообщил Иванов. Всего были оштрафованы 42 тыс. человек.

Также он отметил, что в первую очередь полицейские стараются объяснить пассажирам, что носить маски и перчатки необходимо. По его словам, большинство пассажиров соглашаются и надевают средства индивидуальной защиты.

Масочно-перчаточный режим ввели в столице 12 мая для борьбы с распространением коронавируса. Москвичам необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и при поездках в общественном транспорте. На днях мэр Сергей Собянин заявил, что масочно-перчаточный режим необходимо сохранить. Вчера ТАСС сообщил, что москвичей начали массово штрафовать за несоблюдение режима.

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