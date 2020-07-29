Собянин: массовые мероприятия в Москве останутся под запретом до конца августа

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, пишут «Ведомости».

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа», — сказал Собянин.

Масочный режим в общественном транспорте и магазинах, по мнению градоначальника, также необходимо сохранить.

В Москве начали снимать ограничения с 9 июня — тогда в городе отменили режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. С 16 июня начался второй этап снятия ограничений — заработали летние веранды кафе и ресторанов, музеи и библиотеки начали принимать посетителей по предварительной записи. С 23 июня кафе, рестораны и библиотеки заработали в привычном формате, открылись бассейны и фитнес-клубы. С 1 августа театры, кинотеатры и концертные залы смогут принять первых после карантина посетителей.