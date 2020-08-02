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Crew Dragon успешно отстыковался от МКС. Корабль вернется на Землю вечером воскресенья

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:54

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом пишет «Интерфакс».

На борту Crew Dragon находился экипаж в составе астронавтов Дугласа Харли и Роберта Бенкена. Расстыковка произошла 1 августа в 19.45 по времени Восточного побережья США (это 2 августа в 2.45 по московскому времени).

Приводнение должно произойти через 19 часов в Мексиканском заливе у берегов штата Флорида — то есть в 14.42 по местному времени или в 21.42 по московскому. Уточняется, что это будет первое приводнение американского спускаемого корабля за 45 лет — последний состоялся в 1975 году после завершения полетов «Аполлонов».

На борту корабля предусмотрен запас провизии на трое суток — на случай непредвиденных ситуаций или изменения сроков возвращения. Точное место посадки Crew Dragon будет зависеть от погоды, отмечал ранее менеджер коммерческой программы полетов Стив Стич. Будут учитывать высоту волн, силу ветра, наличие осадков и грозового фронта, видимость и условия для вылета вертолетов поисково-спасательных групп.

31 мая компания Илона Маска SpaceX и НАСА впервые за девять лет вывели на орбиту с территории США пилотируемый космический корабль. До этого американских астронавтов доставляли на МКС только российскими «Союзами». НАСА прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.

23 июля стало известно, что первый регулярный рейс Crew Dragon на МКС состоится не раньше сентября. Предполагается перевезти на МКС четырех членов экипажа: Майка Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и Соити Ногути.

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