Первый регулярный рейс Crew Dragon на МКС состоится не раньше сентября

Первый регулярный рейс космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию состоится не раньше конца сентября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на НАСА.

«Запуск планируется не раньше конца сентября и последует за успешным возвращением с космической станции астронавтов НАСА Роберта Бенкена и Дугласа Херли и анализом НАСА и SpaceX второго демонстрационного полета», — сообщили в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В ходе предстоящего запуска предполагается перевезти на МКС четырех членов экипажа: Майка Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннона Уолкера и Соити Ногути. Этот полет должен стать первым после состоявшегося в мае испытательного запуска Cred Dragon с двумя астронавтами на борту.

Ранее сообщалось, что для допуска Crew Dragon к регулярной миссии НАСА должно провести сертификацию корабля.

Пилотный запуск Crew Dragon к МКС должен был состояться 27 мая, но его отложили из-за погодных условий за 17 минут до старта. Приоритетом для NASA оказалась безопасность космонавтов, находившихся на борту.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами». Совместный запуск Crew Dragon компанией Илона Маска SpaceX и NASA — это первый старт пилотируемого космического корабля с территории США за 9 лет.