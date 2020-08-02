Собянин: в Москве нет второй волны коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе нет второй волны коронавируса, а количество выявляемых в день пациентов сократилось в 10 раз. Об этом пишет ТАСС.

Мэр уточнил, что вторая волна — это «когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными». По его словам, в Москве и «нигде практически в мире» такого нет.

«Почему идет, в ряде регионов мы видим, такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс. Они либо были закрыты, как Гонконг, полностью карантинизированы. Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», — отметил Собянин.

Он добавил, что в первую волну в Москве фиксировали около 6,5 тыс. случаев заражения ежедневно. По мнению Собянина, сегодня ситуация кардинально изменилась.

«Мы последний месяц видим, что мы примерно в одном «коридоре» держимся — где‑то около 650 случаев [заражения коронавирусом в день], плюс-минус 50», — сказал он.

Вчера в России выявили 5462 случая коронавируса (из них в Москве — 690), а сегодня зафиксировали 5427 заразившихся (в Москве — 664).

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 17,85 млн человек. Более 10,5 млн из них выздоровели, свыше 685 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,6 млн), на втором — Бразилия (2,7 млн), на третьем — Индия (1,7 млн).