Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Петербурге, Нижегородской, Московской, Иркутской, Мурманской и Ростовской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

В России за сутки выявили 5462 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

За сутки выздоровели 8114 человек, за все время — более 646 тыс. Умерли 95 пациентов, за весь период — 14 058. Всего в стране зафиксировано 845 443 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 17,6 млн человек. Более 10,3 млн из них выздоровели, свыше 679 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,5 млн), на втором — Бразилия (2,6 млн), на третьем — Индия (1,6 млн).