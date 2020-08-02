Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Петербурге, Московской, Нижегородской, Иркутской, Мурманской областях, Красноярском крае, Ростовской и Оренбургской областях.

В России за сутки выявили 5427 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

За сутки выздоровели 3649 человек, за все время — более 650 тыс. Умерли 70 пациентов, за весь период — 14 128. Всего в стране зафиксировано 850 870 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 17,85 млн человек. Более 10,5 млн из них выздоровели, свыше 685 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,6 млн), на втором — Бразилия (2,7 млн), на третьем — Индия (1,7 млн).