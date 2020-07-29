Председатель ЦИК Элла Памфилова ответила на критику досрочного голосования на выборах в сентябре. Она заявила, что не понимает истерики по этому поводу, пишет РИА «Новости».

«Развожу руками от удивления. В половине стран Европы проходят выборы досрочно, во всем мире, во многих странах — и не только на протяжении трех дней, и безотносительно пандемии. Традиционно месяцами там проходит досрочное голосование — и никто не делает удивленных лиц, никто не впадает в истерику, никто не выдвигает таких тезисов, что это все специально. <…> Только можно развести руками», — сказала Памфилова.

По ее словам, Центризбирком делает «максимально удобные условия для партий и кандидатов», благодаря которым не должно возникнуть сомнений в достоверности результатов выборов. Памфилова также попросила «не прикрывать свою политическую немощь истерикой о возможных фальсификациях и неумением привлечь сторонников» и призвала партии агитировать лучше.

«Что же вы тогда за партия или кандидат, кто же тогда за вас будет голосовать, если вы даже не способны уговорить, убедить своих сторонников, которые очень хотят, чтобы вы победили, хотя бы по два наблюдателя в день (на участок) найти?» — спросила она.

Памфилова также заявила, что ее ведомство «идет навстречу», и готово помогать и содействовать, а также попросила «не ломиться в открытую дверь». «Во-первых, есть презумпция невиновности, во-вторых, хотите честных выборов — агитируйте своих сторонников приходить на наблюдение на всех стадиях», — заявила глава ЦИК.

О том, что голосование на выборах в сентябре пройдет с 11 по 13 сентября, Памфилова рассказала 24 июля. Два дня подряд ЦИК размещала в социальных сетях опросы о многодневном голосовании. Большинство тех, кто проголосовал в этих опросах, были против. Первый опрос из твиттера удалили, Памфилова назвала его публикацию глупостью, но потом его запостили снова.