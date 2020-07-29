Вышел трейлер «Конференции» Ивана И.Твердовского

«Конференция» рассказывает о последствиях теракта в театре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Через 17 лет после трагедии главная героиня — Наталья — приезжает из монастыря, в котором живет, в Москву на вечер памяти жертв теракта. Вспоминая те события, женщине открываются страшные подробности ее личной истории.

Вышел трейлер фильма «Конференция» Ивана И.Твердовского, вошедшего в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Посмотреть видеоролик можно на ютьюбе .

В фильме сыграли Наталья Павленкова (снималась у Твердовского в «Подбросах» и «Зоологии»), Ян Цапник («Последний министр»), Ольга Лапшина («Класс коррекции»), Александр Семчев («День выборов») и другие актеры.

Картину покажут в рамках конкурса авторского кино Venice Days (Giornate degli Autori). Ранее 77-й Венецианский кинофестиваль объявил свою программу: в ней, помимо Твердовского, можно будет увидеть фильмы Луки Гуаданьино, Андрея Кончаловского и Лава Диаса.