Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней

Госдуме приняла в третьем чтении закон, который позволяет проводить голосование в течение трех дней на выборах и референдумах, сообщает ТАСС. Решение о сроках того или иного голосования будут принимать избиркомы.

Документ также не предполагает в случае трехдневного голосования досрочное участие в выборах или участие по открепительным документам. Также разрешается проводить голосование вне помещений на территориях общего пользования и придомовых территориях.

Кроме того, закон устанавливает новые требования к наблюдателям. Например, ими могут быть только граждане, зарегистрированные на той территории, где проходят выборы или референдум. Их количество вырастет пропорционально количеству дней голосования.

Трехдневное голосование могут применить уже в Единый день голосования. Он намечен на 13 сентября.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2012 году Дмитрием Медведевым, однако долгое время не доходил до второго чтения. В этом году практика многодневного голосования была впервые опробована на плебисците по поправкам к Конституции. После него Центризбирком задумался о проведении выборов в Единый день голосования также в течение нескольких дней.