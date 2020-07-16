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Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили

Анастасия Цой
Сегодня в 15:58

Шествие «Бессмертного полка», которое должно было пройти 26 июля, вновь перенесли. Об этом сообщили организаторы.

«В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия <…> возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — рассказали в пресс-службе.

Решение о дате его проведения будет принято после нормализации эпидемиологической ситуации в стране. Вчера «Ведомости» писали, что акцию могут перенести на 2 сентября.

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