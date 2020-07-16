Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили

Шествие «Бессмертного полка», которое должно было пройти 26 июля, вновь перенесли. Об этом сообщили организаторы.

«В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия <…> возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — рассказали в пресс-службе.

Решение о дате его проведения будет принято после нормализации эпидемиологической ситуации в стране. Вчера «Ведомости» писали, что акцию могут перенести на 2 сентября.