«Бессмертный полк» перенесут. Он может пройти 2 сентября

Шествие «Бессмертного полка», которое должно было пройти 26 июля, перенесут. Вероятная дата — 2 сентября, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к региональным властям.

У такого решения, по словам собеседников издания, могут быть две причины — ситуация с коронавирусом и сильная жара 26 июля, из‑за которой участникам шествия может стать плохо. По словам источника, близкого к московской мэрии, подготовку к шествию еще не начали.

В некоторых регионах уже отменили акцию. Глава Орловской области заявлял, что в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки будет выбрана новая дата (в частности, рассматривали возможность провести шествие 5 августа), а 26 июля его не будет.

Отмечается, что военно-морские парады все равно пройдут 26 июля, в день ВМФ. Как говорят источники в Минобороны, подготовка к ним ведется на базе всех флотов и флотилий, при этом соблюдается те же меры предосторожности, что и при подготовке к параду Победы 24 июня.

Во всем мире 2 сентября празднуют окончание Второй мировой войны. Однако 24 апреля Владимир Путин подписал закон о переносе официальной даты окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября.