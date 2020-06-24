Евросоюз не собирается открывать границы для россиян

Европейский союз не включил Россию в предварительный список стран, для которых откроют границы с 1 июля. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на список.

В перечень стран также не вошли США и Бразилия. По словам издания, в ЕС считают, что эти страны не смогли контролировать распространение коронавируса.

По мнению Евросоюза, лидеры трех стран — Владимир Путин, Дональд Трамп и Жаир Болсонару — принимали схожие меры по борьбе с заболеванием, медленно реагировали на вспышки коронавируса и пренебрежительно относились к эпидемии, сообщает издание.

При составлении списка стран в Евросоюзе учитывали среднее количество зараженных за последние две недели на 100 тысяч человек. В ЕС это число равно 16 зараженным, в России — 80, в США — 107, в Бразилии — 190.

Среди стран, для которых границы, скорее всего, откроются 1 июля — Китай, Вьетнам, Уганда и Куба. Пересмотр списка планируется делать каждые две недели на основе новых данных о ситуации с коронавирусом.

Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, выявлено уже более 9,2 млн случаев заражения коронавирусом, хотя почти половина заболевших вылечилась от него. Тем не менее умерли 477 тыс. пациентов с COVID-19. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,3 млн), на втором — Бразилия (1,1 млн).