Ивана Сафронова оставили под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом до 6 сентября экс-журналиста Ивана Сафронова, задержанного по обвинению в госизмене. Об этом пишет «МБХ медиа».

Заседание проходило в закрытом режиме. К делу Сафронова приобщили характеристики с бывших мест работы и учебы Сафронова, а также поручительства руководителей российских СМИ.

«Почему‑то следователь скрывает от нас и суда какие‑либо улики, на этой стадии обычно показывают самое яркое, что может убедить судью. Это дело уникальное, потому что не показали никаких доказательств», — заявил адвокат Сафронова Иван Павлов.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче через чешскую разведку спецслужбам НАТО сведений, относящихся к государственной тайне. Данные были якобы переданы в 2017 году и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. По словам адвоката, ФСБ получила информацию о передаче Сафроновым сведений, относящихся к гостайне, от генерала Службы внешней разведки. Его имя не раскрывается.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).