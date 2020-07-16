Беларусь отменила двухнедельный карантин для россиян

Власти Беларуси исключили Россию из списка стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, сообщается на сайте Минздрава республики.

Это означает, что теперь гражданам России, приезжающим в Беларусь, не нужно проходить двухнедельный карантин, в то время как гражданам других 105 стран это сделать придется, в том числе украинцам, киргизам и армянам. Изначально в списке числились 169 государств.

Ранее в России отменили обязательный карантин для въезжающих в страну. Иностранцам при пересечении границы необходимо предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19 или сделать такой тест в России.

За последние сутки в России выявили 6422 новых пациентов с COVID-19 в 85 регионах. За все время в стране коронавирусом заразились 746 369 человек в 85 регионах, 523 249 из них выздоровели.