В России отменили обязательный карантин для приезжающих из‑за рубежа

В России отменили обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из‑за границы — теперь можно обойтись тестом на COVID-19, пишет «Интерфакс».

Для пересечения границы нужно будет показать результат ПЦР-теста на коронавирус (метод полимеразной цепной реакции), полученный не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. По возможности нужно также предоставить результаты теста на антитела к коронавирусу.

Если приезжающий еще не проходил ПЦР-тест, он может сдать его платно в России в течение трех дней после пересечения границы. Если результаты теста окажутся положительными, прибывший должен будет изолироваться по месту жительства или пребывания и выполнять указания врача. Новые правила касаются как иностранцев, так и граждан России.

В Москве ПЦР-тестирование на COVID-19 стоит 2000–3000 рублей в зависимости от клиники, при выезде врача на дом цена поднимается примерно до 5000 рублей. Стоимость теста в регионах не сильно отличается — от 1500 до 4000 рублей. С 16 июля москвичи смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно.