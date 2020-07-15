В России за сутки выявили 6422 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6422 новых пациентов с COVID-19 в 85 регионах. За все время в стране коронавирусом заразились 746 369 человек в 85 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.
Больше всего заболевших в Москве и Петербурге — 628 и 264 соответственно, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (251), Алтайском крае (246) и Свердловской области (263).
Число выписанных по выздоровлению за сутки снова превысило число заразившихся: выздоровели 10 424 пациента с COVID-19 (всего с начала пандемии — 523 249), а умерли 156 человек с подтвержденным коронавирусом (всего — 11 770).
Во всем мире с начала пандемии коронавируса, по данным института Джонса Хопкинса, заразились 13,3 млн человек, больше всего — в США (3,4 млн), Бразилии (1,9 млн) и Индии (936 тыс.). По всему миру скончались уже более 573 тыс. человек с COVID-19.