В России за сутки выявили 6422 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6422 новых пациентов с COVID-19 в 85 регионах. За все время в стране коронавирусом заразились 746 369 человек в 85 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.

Больше всего заболевших в Москве и Петербурге — 628 и 264 соответственно, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (251), Алтайском крае (246) и Свердловской области (263).

Число выписанных по выздоровлению за сутки снова превысило число заразившихся: выздоровели 10 424 пациента с COVID-19 (всего с начала пандемии — 523 249), а умерли 156 человек с подтвержденным коронавирусом (всего — 11 770).