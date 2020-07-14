Депутат Денис Четырбок предложил не закрывать все «авторские бары» Петербурга

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок заявил о создании рабочей группы, которая займется регулированием функционирования «авторских баров». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее Четырбок предложил закрыть заведения площадью меньше 50 квадратных метров, находящиеся в жилых домах. Теперь же депутат предлагает не закрывать те бары, которые не мешают местным жителям.

«На базе комитета по законодательству уже создана рабочая группа, которая занимается проработкой предложений, касающихся правил продажи алкоголя в так называемых «авторских барах». Юридически такого понятия в действующем законодательстве — как федеральном, так и региональном — нет, однако необходимость особого порядка регулирования работы таких заведений назрела, и это следует из обращений самих владельцев «авторских баров», — написал депутат.

Рабочая группа должна будет сформировать правила работы «авторских баров», дать им определение и предложить возможные преференции. Для сохранения таких заведений, подчеркнул Четырбок, на них не должно быть жалоб со стороны местных жителей.

На прошлой неделе Заксобрание Петербурга утвердило закон, согласно которому закроют бары площадью до 50 квадратных метров, находящиеся в жилых домах. «Афиша Daily» писала о том, как это решение изменит барную культуру Петербурга. А также собрала мнения владельцев маленьких баров Северной столицы.