Заксобрание Санкт-Петербурга приняло поправки к «закону о наливайках», запрещающему работу баров площадью до 50 квадратных метров. «Афиша Daily» узнала, что думают владельцы баров о происходящем, какие меры принимает к ним государство, что ждет индустрию и как, по их мнению, можно сделать закон более гибким.

Игорь Зернов Сооснователь баров El copitas и Paloma cantina «Закон о «наливайках», уже принят, и его как будто бы нужно выполнять. Но, как писал Карамзин, «суровость российских законов уравновешивается необязательностью их выполнения». Я думаю, что каждый будет находить свой выход из сложившейся ситуации. El copitas точно не подпадает под этот закон, у нас два зала: один 48 кв.м, второй 10 кв.м, как и Paloma cantina: там большой коридор, который тоже считается частью торгового зала, все вместе получается около 49 кв. м. Думаю, если к нам возникнут вопросы, мы все сможем решить.

Мы можем подписывать сколько угодно петиций, но это не даст больших результатов.

Когда была пандемия, сколько людей подписало петицию о поддержке ресторанного бизнеса? Около 15 тысяч. Никаких уступок в итоге никто не сделал. И в отношении этого закона будет то же самое. Диалог с администрацией города вести не получится, потому что у государства всегда на один патрон больше. Правительство принимает те законы, которые им нужны, вспомните последнее голосование [по поправкам в Конституцию]. Я из маленького города и проехал всю Россию, побывал в огромном количестве разных мест, очень много всего видел. Представляете, сколько действительно плохих и асоциальных мест попадет под этот закон? Там, где люди дерутся, убивают друг друга, где беспробудно пьют, где распадаются семьи. И вот таких мест в сотни раз больше, чем небольших концептуальных баров. Когда принимались решения по поводу карантина и в Думе слушался закон о пропусках, Валентина Матвиенко сказала, что лучший пропуск — это 5000 рублей. Я думаю, что все проблемы будут решаться именно так и на месте. У меня в контактах есть несколько номеров, которые называются «административный ресурс». Я думаю, что всегда найдутся такие ресурсы, которые помогут барам оставаться концептуальными .

Даже до появления этого закона я знал минимум четыре пункта, по которым нашего бара [El copitas] не должно было существовать. Сейчас просто добавился еще один.

Концептуальные и интересные бары открыты концептуальными и интересными людьми, чаще всего у нас даже другого бизнеса нет, это дело нашей жизни, поэтому мы найдем любые способы, чтобы наши бары продолжили работу. Думаю, что важные для Петербурга бары останутся, а «наливайки» либо переедут в другое место, либо закроются. Возможно, этот закон просто чистит рынок и лоббирует интересы крупных маркетов-«наливаек» вроде «Росала» или «Градусов», продающих алкоголь ночью».

Подробности по теме Как два медика и учитель открыли самый крутой бар в России: история El Copitas Как два медика и учитель открыли самый крутой бар в России: история El Copitas

Петр Биргер Совладелец бара «Хроники» «Насколько мне известно, представители индустрии (владельцы совсем маленьких баров, баров побольше и ресторанов) по разным каналам пытались достучаться как до инициаторов закона, так и до городских властей. Была петиция, были обращения к депутатам, официальные и личные; сейчас активисты пытаются с помощью общественной кампании убедить губернатора не подписывать закон. Судя по реакции властей, явного желания прислушаться к нам нет, позиция относительно маленьких баров выглядит неожиданно принципиальной . Но какие‑то шансы избежать этой беды остаются, если будет серьезный резонанс. Насколько можно понять из официальных сообщений, закон направлен против маленьких заведений, «наливаек» в жилых домах, круглосуточно торгующих дешевым алкоголем под видом предприятий общественного питания, по сути — против рюмочных при продуктовых магазинах и алкомаркетах. На деле же закон затронет очень много небольших хороших, ответственных баров, которые давно стали важной частью городской жизни, частью петербургской индустрии туризма и гостеприимства. Бар «Хроники» новый закон пока не затрагивает: у нас площадь зала больше 50 кв. м. У меня нет ответа, что будут делать владельцы баров, которые подпадают под закон, если власти не пойдут на уступки. Это технический вопрос. Сейчас важно убедить городские власти, что это решение вредное ».

Владимир Николаев Совладелец баров «Полторы комнаты», «Цветочки» и «Такты» в Санкт-Петербурге «Законопроект разрабатывался очень долго, но сообщество обратило на него внимание, когда было уже поздно. Сейчас все главным образом задаются вопросом, как именно и кем будет считаться торговая площадь, ведь кадастровые планы никогда не отражают реального положения дел. Ни один из наших баров под этот закон пока не подпадает, возможно, придется даже расширяться кое-где, так сказать, чтобы был запас. Такая бурная реакция на новый закон вызвана тем, что, во-первых, не указаны границы, до которых законодатели могут расширять понятие «минимальной торговой площади», во-вторых, в группу для обсуждения законопроекта не были включены представители отрасли, а в-третьих, у многих людей есть реальные предложения, как можно было бы этот закон сделать более гибким и одновременно работающим. Закон, как объясняют сами инициаторы, направлен на маргинальные заведения, которые торгуют алкоголем 24 часа. Поможет ли это? Не знаю, но вопрос с шумом и мусором от таких «наливаек» стоит действительно остро. Сейчас правительство идет на контакт: было отправлено письмо на имя губернатора, отдельные представители отправляли письма в Кремль. Есть вероятность, что в переходный период, который длится полгода, законопроект все же будет пересмотрен. Если спросите меня, как можно было бы усовершенствовать закон, то я вижу следующие решения.

Ограничить режим работы общепита, эта практика применяется повсеместно во всем мире. Да, это сложно и в первый год принесет много потерь, но в целом вполне нормально закрываться, скажем, в 2 часа ночи, если заведение находится в жилом доме.

Ввести понятие «наличия/отсутствия сервиса», то есть обслуживаете ли вы гостей за столиками или нет. Так как, если следовать логике инициаторов законопроекта, в местах, которые они хотят закрыть, собираются исключительно маргиналы и сброд. Соответственно, в этих местах, скорее всего, отсутствует понятие сервиса.

Не выдавать два типа лицензий, но тогда появятся вопросы к премиальной рознице, в которой часто оказываются винотеки. Не хотелось бы лишать их возможности продавать вина по бокалам.

Создать несколько категорий лицензий, которые бы регламентировали работу баров, скажем, в жилых домах.

Стивен Шарма Совладелец и управляющий Bolshoybar «Большой» попал под действие нового закона: площадь торгового зала у нас пока меньше 50 метров. Придется перестраивать второй этаж, который мы использовали как пространство для внутренних мастер-классов, в торговый зал или коворкинг. Законопроект рассматривался аж полтора года, но мы, как и все остальные, узнали о нем только в конце июня из новостей. Соответственно, на диалог с правительством получается выйти только сейчас, но, кажется, что уже поздно, и своего решения депутаты не изменят. По идее, закон направлен против магазинов с двумя типами алкогольной лицензии, которые торгуют алкоголем после 22.00, такие как «Росал». Но по факту это в первую очередь коснется частных небольших заведений и ударит по малому бизнесу, что в нынешних условиях, после карантина, возможно, будет последним ударом. При этом я не думаю, что закон поможет избавиться от торговли алкоголем ночью : останутся круглосуточные магазины, торгующие алкоголем, которые будут пользоваться еще большим спросом в таких условиях. Пока что каких‑то конкретных мер против нас не принимается, был только звонок от представителя депутата Четырбока Дениса Александровича, ставшего олицетворением этого закона со стороны власти. Но звонок был коротким — просто уточняли, коснется ли нас этот закон и какая сейчас площадь торгового зала. Мы подписали петицию, также на имя Четырбока было направлено открытое письмо от баров и ресторанов города.

Хотим донести до депутатов, что, борясь с условными «наливайками», они затронут огромное количество хороших заведений, которые честно ведут свой бизнес, платят налоги и предоставляют множество рабочих мест.

В целом все это очень печально. Заведения только начали отходить от последствий вируса, и такой закон очень выбивает из колеи. Мы хотим создавать уникальные рестораны, кафе и бары в нашей стране, для жителей нашего города. После таких историй опускаются руки — понимаешь, что человек осуществил свою мечту открыть маленькое заведение и работать в нем, а теперь оно может закрыться, просто потому что кто‑то так решил. Но мы надеемся на лучшее, как всегда».