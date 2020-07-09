В Москве запускается сеть автокинотеатров «Автокино»

В Москве до конца года появятся три кинотеатра «Автокино». Первая площадка — на парковке у ТРЦ «Гагаринский« рядом с метро «Ленинский проспект« — была запущена 27 июня. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Два других автокинотеатра появятся у станций метро «Парк Победы» и «Беговая». Каждый будет оборудован большим экраном 18/7 метров и кинобаром с бесконтактной доставкой и QR-меню.

Обслуживание и оплата в автокинотеатре на Ленинском проходят бесконтактно, сотрудники перемещаются по площадке на роликах. Создатели планируют сделать такой формат кинопоказов круглогодичным. Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно здесь.

Из‑за пандемии коронавируса кинотеатры в России перестали работать с конца марта. В новых условиях многие компании стали открывать автокинотеатры. О запуске таких площадок заявили, к примеру, Объединенная сеть кинотеатров и «Каро». Департамент транспорта Москвы вместе с «Яндесом» решил открыть бесплатный автокинотеатр.