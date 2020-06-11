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В Зеленограде откроется первый автокинотеатр Объединенной сети кинотеатров

Семён Гудошников
Сегодня в 20:07

Объединенная сеть кинотеатров («Кино Oкко», «Синема Парк» и «Формула Кино») откроет свой первый кинотеатр. Он появится на паркинге ТРЦ «Zеленопарк» в Зеленограде и будет вмещать 50 легковых автомобилей. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе объединенной сети.

Проверять билеты на въезде будут при помощи QR-кода, который вышлют в письме с подтверждением оплаты. Киноэкран диагональю шестнадцать метров предоставит «Спектр Видео». По утверждению компании, он обеспечит хороший обзор как для передних, так и для задних рядов. Звук будет транслироваться на FM-частоте, которую сотрудник на въезде сообщит гостям, и те смогут настроить ее на приемниках в автомобиле.

Кинотеатр откроется фильмом «Зеленая книга», который получил в 2019 году три «Оскара». Сеанс состоится в субботу, 13 июня, в 19.00. Также в ближайшие дни в автокинотеатре покажут картины: «Туннель: Опасно для жизни», «Хороший доктор», «Во все тяжкое», «Идеальные незнакомцы» и «Стриптизерши».

Кинотеатр будет работать ежедневно, билеты на сеансы уже можно купить на сайте kinoteatr.ru или с помощью мобильного приложения «Кинотеатры», доступного для Android и IOS. Цена билета на один автомобиль составит 600 рублей на фильмы, уже выходившие на экранах, и 750 рублей на новинки проката.

Другая сеть кинотеатров — «Каро» — также решила открыть свои автокинотеатры. В ближайшее время она планирует запустить около шести площадок в трех российских городах — Москве, Петербурге и Казани.

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