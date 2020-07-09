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Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели за 10 минут полмиллиона человек

Семён Гудошников
Сегодня в 14:44

На ютьюб-канале Моргенштерна прошла премьера его нового клипа «Cadillac», записанного вместе с Элджеем. В прямом эфире премьеру одномоментно смотрели 200 тыс. человек, за первые 10 минут ролик набрал полмиллиона просмотров, а спустя несколько часов количество просмотров приблизилось к двум миллионам.

Ажиотаж вокруг клипа подогревала хронология событий: после релиза 9 июня совместного трека «Cadillac» музыканты анонсировали скорый выход и клипа. Но затем, спустя четыре дня, песня пропала с ютьюб-канала Моргенштерна, а оба артиста отписались друг от друга в инстаграме.

Рэперы стали утверждать, что видео на «Cadillac» никогда не выйдет, а вся история начала походить на конфликт Элджея и Федука из‑за клипа «Розовое вино». Через несколько дней песня вновь появилась на канале Моргенштерна, но теперь первым в ее названии стояло имя Элджея.

Предыдущий клип Моргенштерна «Пососи» стал самым дизлайкнутым видео на российском ютьюбе, побив рекорд Тимати и Гуфа. Сейчас на нем 2,2 млн дизлайков. Недавно Моргенштерн рассказал, сколько он заработал за год.

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