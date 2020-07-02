Моргенштерн рассказал, сколько заработал за год

Музыкант и блогер Алишер Моргенштерн рассказал о своих доходах за последний год. Вместе со своим другом и битмейкером Славой Marlow он принял участие в шоу канала «Че каво»: по правилам оба участвуют в гонке на автодроме, а потом проигравший рассказывает о своих доходах.
Алишер объяснил, что издание Forbes попросило посчитать свой доход за последний год, чтобы включить его в список «40 самых успешных звезд России до 40 лет». «Я ***** [офигел] тоже, и *********** [выпендриваться] мне только в радость», — сказал музыкант.
— 56,1 тыс. долларов за год — монетизация канала на ютьюбе (7361 долларов за последний месяц).
— 25 млн рублей за полгода — доход от стримингов.
— 5 млн рублей — рекламная интеграция в клипе. За последнее время такая была только одна — в клипе «Малышка».
— 1,5 млн рублей — одна рекламная интеграция в видео. За последние четыре месяца у него были пять интеграций на суммы от 1,2 до 2 млн рублей.
— 500 тыс. рублей — один концерт. Моргенштерн продал тур из 27 концертов, которые ему еще предстоит отыграть, но сделал это до выхода сверхуспешного альбома «Легендарная пыль». «Это очень мало, но я их продал еще до «Легендарной ***** [пыли], и уже ***** [ничего] не поменяю, придется отъездить их вот так вот, за копеечки», — объяснил артист.
— 12 млн рублей — реклама в видеопосте в инстаграме. «Недавно прилетел мне запрос прорекламировать поправки в Конституцию, ****** [офигеть], и предложили 10 лямов за один пост», — рассказал музыкант и отметил, что от интеграции отказался. Также он удивился, как много денег готовы платить за такую интеграцию.
— 700–800 тыс. рублей — реклама в инстаграм-посте.
— 500 тыс. рублей — реклама в сторис.
— 300–400 тыс. рублей в месяц — продажа мерча.
81 459 509 рублей — суммарный доход за последний год. Эти деньги артист почти потратил: сейчас на его счету остается 12 млн рублей. За неполный июнь он израсходовал 7,6 млн рублей, за май — 9,4 млн. «С Forbes сделали подсчет — за прошлый год 1,5 млн долларов заработал, получается: я, получается, — долларовый миллионер», — подытожил Алишер.