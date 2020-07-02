Моргенштерн рассказал, сколько заработал за год

Алишер объяснил, что издание Forbes попросило посчитать свой доход за последний год, чтобы включить его в список «40 самых успешных звезд России до 40 лет». «Я ***** [офигел] тоже, и *********** [выпендриваться] мне только в радость», — сказал музыкант.

Музыкант и блогер Алишер Моргенштерн рассказал о своих доходах за последний год. Вместе со своим другом и битмейкером Славой Marlow он принял участие в шоу канала «Че каво»: по правилам оба участвуют в гонке на автодроме, а потом проигравший рассказывает о своих доходах.

— 56,1 тыс. долларов за год — монетизация канала на ютьюбе (7361 долларов за последний месяц).

— 25 млн рублей за полгода — доход от стримингов.

— 5 млн рублей — рекламная интеграция в клипе. За последнее время такая была только одна — в клипе «Малышка».

— 1,5 млн рублей — одна рекламная интеграция в видео. За последние четыре месяца у него были пять интеграций на суммы от 1,2 до 2 млн рублей.

— 500 тыс. рублей — один концерт. Моргенштерн продал тур из 27 концертов, которые ему еще предстоит отыграть, но сделал это до выхода сверхуспешного альбома «Легендарная пыль». «Это очень мало, но я их продал еще до «Легендарной ***** [пыли], и уже ***** [ничего] не поменяю, придется отъездить их вот так вот, за копеечки», — объяснил артист.

— 12 млн рублей — реклама в видеопосте в инстаграме. «Недавно прилетел мне запрос прорекламировать поправки в Конституцию, ****** [офигеть], и предложили 10 лямов за один пост», — рассказал музыкант и отметил, что от интеграции отказался. Также он удивился, как много денег готовы платить за такую интеграцию.

— 700–800 тыс. рублей — реклама в инстаграм-посте.

— 500 тыс. рублей — реклама в сторис.

— 300–400 тыс. рублей в месяц — продажа мерча.